Suoni Controvento, concerti sul Monte Cucco: Brunori Sas, Daniele Silvestri e il duo Fabrizio Bosso-Luciano Biondini

Dopo il duo Fabrizio Bosso e Luciano Biondini e Daniele Silvestri annunciati nei giorni scorsi, il festival estivo di arti performative Suoni Controvento - promosso da Aucma con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - svela il nome di un altro grande protagonista della quarta edizione che si terrà dal prossimo primo agosto al successivo 6 settembre.

Il 2 agosto alle ore 16.15 nel suggestivo scenario di Pian di Spilli sul Monte Cucco ad andare in scena sarà uno dei cantautori più stimati e apprezzati dal grande pubblico, Brunori Sas. L’appuntamento vedrà l’artista protagonista, insieme a un piccolo ensemble composto dai suoi storici musicisti, dell’ultimo dei quattro Concertini Acustici della stagione estiva che prenderanno vita in quattro location italiane fuori dal comune, immersi in contesti prettamente naturali (Champorcher, Lugo, Tarvisio, Pian di Spilli). Per l’occasione Brunori Sas suonerà in acustico il suo ultimo disco "Cip!" e alcuni dei grandi successi del suo repertorio dando vita ad uno spettacolo meravigliosamente coinvolgente.

L’evento è realizzato in collaborazione con l'Università Degli Uomini Originari Di Costacciaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.