Templari, Ospitalieri e monaci guerrieri, due giorni di studi medievali a Perugia

Un tuffo nel Medioevo sulle tracce di Templari, Ospitalieri e degli altri Ordini di Terrasanta nella lunga epopea delle Crociate con il convegno internazionale di studi (14 e 15 Novembre 2019 Sala dei Notari) dal titolo “Gli ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (XII - XVI secolo)”. Nel programma sono previste anche delle visite guidate nei luoghi umbri degli ordini monastico-guerrieri.

Il programma prevede, giovedì 14 novembre, alle ore 9 con i saluti istituzionali e interventi d’apertura su “Genesi ed evoluzione degli Ordini di Terrasanta: dalla conquista di Gerusalemme alla battaglia di Lepanto” Pierre Savy, École française de Rome; ore 9.30 Peter Edbury, Cardiff University

“Jerusalem and Cyprus: the Kingdoms of the Crusaders and the Military Orders”; ore 10.15 Wolf Zöller, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

“The Canons of the Holy Sepulchre - Institutional Development and Vita religiosa in the Medieval West”; ore 10.45 Elena Bellomo, Cardiff University “Riscrivere il passato. La ricezione della conquista del Santo Sepolcro in annali e cronache di età comunale”; ore 11.30 Kristjan Toomaspoeg, Università di Lecce “L’Ordine Teutonico in Italia e nel Mediterraneo”; ore 12.00 Maria Bonet Donato, Universitat Rovira i Virgili “Gli Ospitalieri a Rodi. Eredità crociata e rilancio istituzionale”; ore 12.30 Paolo Caucci von Saucken, già Università di Perugia “Dopo Rodi: la piena maturità dell’Ordine di San Giovanni a Malta”; “Gli Ordini di Terrasanta e le arti figurative” Enrica Neri Lusanna, già Università degli Studi di Perugia; ore 15.00 Valentino Pace, già Università di Udine “L’Italia, la Terrasanta e il Mediterraneo medievale”; ore 15.30 Gaetano Curzi, Università di Chieti-Pescara “I Canonici del Santo Sepolcro e il loro insediamento a Brindisi: una reliquia architettonica di Terrasanta”; ore 16.00 Lila Yawn, John Cabot University, Rome “Qualche riflessione sul Messale miniato di San Giovanni d’Acri dell’Archivio Capitolare di Perugia”; ore 16.45 Mirko Santanicchia, Università di Perugia “Il Capitolo e l’ordine dei Canonici del Santo Sepolcro dopo la caduta di San Giovanni d’Acri: la committenza artistica”; ore 17.15 Antonello D’Ardes, consulente segreteria regionale MiBACT Puglia “Gli insediamenti dell’Ordine Teutonico nell’area sipontina: esiti dei restauri e delle campagne di scavo”; ore 17.45 Paolo Cova, Università di Bologna “Bendedeo di Niccolò e Baldassarre d’Este: due pittori del Quattrocento al servizio dei Cavalieri di San Giovanni tra Ferrara e Reggio Emilia”.

Venerdì 15 novembre il programma prevede “Il processo ai Templari: i protagonisti” Sara Menzinger di Preussenthal, Università di Roma Tre; Philippe Josserand, Université de Nantes “Alle prese con la tormenta: Jacques de Molay, gran maestro del Tempio, nel mirino del potere capetingio (1307-1314)”; ore 10.15 Julien Théry, Université de Lyon II Louis Lumière “Un episodio del processo ai Templari: Poitiers, 13 febbraio 1308, la fuga di Giacomo da Montecucco, precettore di Lombardia, e l’umiliazione di papa Clemente V”; 11.00 Nicholas Coureas, Cyprus Research Centre “The non-Templar Clergy and the Trial of the Templars on Cyprus:Comparisons with other Countries”; ore 11.30 Arnaud Baudin, LAMOP/UMR 8589 “Une affaire en images. Les sceaux des acteurs du procès des Templiers”; ore 12.00 Giulia Rossi Vairo, Universidade Nova de Lisboa “La fine dell’Ordine del Tempio e la nascita dell’Ordine di Cristo nel regno del Portogallo (1307-1319)”; “Il processo ai Templari: le procedure” Julien Théry, Université de Lyon II Louis Lumière; ore 15.00 Jochen Schenk, University of Glasgow “Family Affairs: The Templar Trial Proceedings as a Prosopographical Source”; ore 15.30 Helen Nicholson, Cardiff University “The Trial of the Templars in Britain and Ireland”; ore 16.00 Sonia Merli, Deputazione di storia patria per l’Umbria “Il processo ai Templari nel Patrimonium Sancti Petri”; ore 16.45 Ferdinando Treggiari, Università di Perugia “Il processo politico nel quadro del processo penale medievale”; ore 17.15 Massimo Vallerani, Università di Torino “La difesa impossibile: argomenti e temi delle difese nei processi politici del primo Trecento”. Discussione e conclusioni con Giovanni Luca Delogu, Soprintendenza ABAP dell’Umbria “San Bevignate a Perugia, il restauro degli affreschi in controfacciata: prime valutazioni”.

I tour guidati (su prenotazione) prevedono sabato 16 novembre un itinerario con la supervisione di Sonia Merli e Mirko Santanicchia con ritrovo ore 8.45 alla Commenda di San Giustino (località Piccione, geolocalizzazione: (https://goo.gl/maps/wDM42aVYE94cM2h18) e spostamenti con mezzi propri: Commenda gerosolimitana di San Giustino, Cappella di Santa Maria di Ripa, Complesso templare di San Bevignate, pausa pranzo al Castello di Monterone, Castello di Magione (visita e degustazione), Complesso di San Manno.

Domenica 17 novembre con la supervisione di Sonia Merli, Lila Yawn e Mirko Santanicchia il ritrovo è fissato alle ore 8.45 a San Bevignate (geolocalizzazione: (https://goo.gl/maps/PVSHAoeDi15xcad49) e l’itinerario prevede: Complesso templare di San Bevignate, Chiesa di Santa Croce, Museo capitolare diocesano di Perugia, Chiesa della Commenda di San Luca Evangelista, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Gli itinerari sono un’iniziativa collaterale al Convegno internazionale di studi, con l’organizzazione e gestione a cura di Scriptorium Snc di Andrea Maiarelli e Sonia Merli, Meravigliarti in Umbria, Munus - Arts & Culture. Costo a persona: 40 euro (pranzo e degustazione inclusi). Termine ultimo di iscrizione: 10 novembre. Per informazioni e prenotazioni: Inviare un sms al numero +39 345 2753472 o scrivere a meravigliarti.inumbria@gmail.com.

