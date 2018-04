"Perugia in tavola", grande successo per la presentazione del libro di Ida Trotta

Vivo successo, alla pro Ponte di via Tramontani, per la presentazione del libro di Ida Trotta “Perugia in tavola” (Morlacchi editore). Il nostro Inviato Cittadino, Sandro Allegrini, ne ha curato l’editing e la presentazione nel corso di un incontro conviviale con soci e amici degli Etruschi del Tevere.

Il presidente Antonello Palmerini ha dato il benvenuto, introducendo l’evento che si colloca nel quadro delle attività culturali della meritoria associazione ponteggiana. Antipasto con panzanella della tradizione, rivisitata dallo storico regista Rai Gino Goti, che ne ha offerto una versione aggiornata e condita col prestigioso olio Batta, offerto dai titolari della premiatissima azienda perugina.

La presentazione è stata punteggiata dalle letture poetiche, in tema di cibo, di autori perugini: Cicuti, Mirabassi, Pilini, Silvestri, Cricco e Claudio Spinelli, di cui era presente la nipote Susanna, omaggiata dai presenti. Le letture sono state effettuate dall’attore Leandro Corbucci, reduce da una trasferta statunitense, nel corso della quale ha portato nell’università la voce di poeti della lingua del Grifo.

I convenuti hanno anche intonato “Tanto per magnà”, una canzone scritta dal compianto Tosello Silvestri sulle note del motivo di Petrolini e Manfredi “Tanto per cantà”. Una serata in cui – tra erba, torta e spezzatino – si è rinnovata la tradizione culinaria perugina, mantenuta viva dai libri sempre documentati della prestigiosa gastronoma e storica dell’alimentazione Ida Trotta.