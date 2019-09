Successo per "Professione Mamma", la fiera che dice la bellezza della maternità e della famiglia

C’è grande entusiasmo fra le mamma e i papà che hanno animato sabato 28 settembre, presso l’Abbazia di San Pietro a Perugia, l’edizione 5.0 di Professione Mamma, la “fiera” che mette in mostra e a disposizione di tutti i poliedrici talenti delle madri di famiglia, con le mille e mille attività che sono chiamate a svolgere ogni giorno per il bene dei figli e di tutta la famiglia. Anche i Papà, naturalmente, hanno avuto la propria parte nella manifestazione, organizzata da ANFN, Associazione Nazionale Famiglie Numerose - Coordinamento dell’Umbria, con il patrocinio del Comune di Perugia e della Fondazione per l’Istruzione Agraria.

Stand coloratissimi e multiformi hanno catturato l’attenzione delle oltre cento famiglie che hanno visitato la manifestazione, tra le 14 e le 19, proponendo tanti consigli e “trucchi del mestiere”, spazianti tra l’aiuto compiti, l’economia domestica, la salute dei bambini, le varie attività sportive, l’amore per l’arte, ma anche la passione per le escursioni, l’interesse per l’ambiente, etc…

A visitare Professione Mamma quest’anno c’è stato anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che si è trattenuto per oltre un’ora dopo aver tagliato il nastro inaugurale assieme all’assessore alle politiche sociali, Edi Cicchi, ed ha voluto visitare uno ad uno i numerosissimi stand, mostrando un grande apprezzamento per le tante mamme e i tanti papà che si sono spesi per la manifestazione.

Oltre agli stand, ai laboratori (come quello letteralmente preso d’assalto da grandi e bambini di Papà Pittore, in cui tutti hanno potuto dipingere i modellini dei super eroi), oltre alle emozionanti esibizioni (come quella di Papà Breakdance, che si è prodotto in una elettrizzante ballo in coppia con il figlio), anche tutta la zona riservata all’animazione dei bambini, con uno staff di ben 14 animatori, è stata apprezzatissima e frequentatissima, tanto che in molti casi gli stessi genitori visitatori della fiera si sono intrattenuti per partecipare ai giochi organizzati dallo staff animazione assieme ai figli.

Tra i vivacissimi stand ricordiamo mamme logopediste, insegnanti di autodifesa, organizzatrici di eventi, dentiste, consulenti familiari, esperte di massaggio infantile, ma anche l’ostetrica, la mamma che sa fare i saponi fatti in casa, quella che insegna l’amore per l’arte, così come il papà medico, l’allenatore, l’educatore, lp sportivo, l’esperto di social network. Oltre a questi, presenti anche molte associazioni che si occupano di famiglia: associazione Progetto Calcio Integrato per far giocare bambini con disabilità e normodotati; Consultorio Diocesano La Dimora; Associazione Articolo 26; Associazione Co.Me.Te; Associazione Rugby Perugia Junior.

Infine, non è mancato il mondo dei “nonni” con il coro del Coordinamento Centri Socio Culturali del Comune di Perugia, diretto da Maurizio Vignaroli, che si è esibito in alcuni canti.