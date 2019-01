Successo per gli aperitivi letterari alla Biblioteca “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra

Grande successo per gli “Aperitivi letterari in Biblioteca”, organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con il Polo Commerciale Giontella e l’Associazione Culturale “Il Giunco”.

Presentato, alla Biblioteca “Alberto La Volpe”, il volume “Alfiero Toppetti. Una spalla per amico”, di Sandro Allegrini, quinto volume della Collana “Umbri” dell’editore Morlacchi, diretta dal nostro Inviato Cittadino.

Nella bella sede bastiola, riuniti amici ed estimatori del noto intrattenitore televisivo e attore avatiano. Dopo il saluto dell’assessore alla cultura, Paola Lungarotti, introduzione e coordinamento di Rosella Aristei, organizzatrice dell’evento insieme a Claudia Travicelli.

Una sarabanda di domande irriverenti, e di riposte divertenti, alla maniera di Toppetti, personaggio carismatico che ha lavorato con star televisive del calibro della Carrà, Banfi e altri storici beniamini del piccolo schermo. Ma sono anche usciti aneddoti legati al mondo del cinema, con risvolti pepati e spassosi intorno ad attori e registi dei quali transita spesso una vulgata diversa.

Grande divertimento e partecipazione del pubblico che ha proposto domande sulla genesi della biografia e su passaggi artistici significativi dell’arte toppettiana.