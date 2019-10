Successo a Deruta per "Vivi davvero", all'insegna della famiglia e delle persone anziane

Successo per la manifestazione “ Vivi, Davvero” che è stata promossa e realizzata dal Comune di Deruta e dalla Cooperativa Nuova Dimensione, società cooperativa sociale, con il patrocinio della UslUmbria1 e del progetto Piedibus. Si è trattato di una settimana dedicata alla famiglia e agli anziani che ha unito grandi, piccini ed over 60, un vero e proprio ‘intervento di comunità’, per promuovere il valore delle relazioni, la socialità, la condivisione e, non ultima, l’attenzione verso le fasce fragili, in questo caso gli anziani.

La manifestazione si è aperta domenica 13 ottobre con il Piedibus del Ben Essere Speciale a Deruta da S.Angelo a S.Nicolò di celle. L’evento ha visto il coinvolgimento di più di venti attori del territorio come sponsor e partner, dalle parrocchie alle associazioni fino ad arrivare alle imprese private.

Oltre cento le persone che hanno aderito all’iniziativa che si è protratta per tutta la giornata, con un momento conviviale a pranzo, attività laboratoriali e giochi nel pomeriggio. Il secondo appuntamento della settimana si è svolto giovedì 17 ottobre presso il Cinema di Deruta, Posto Unico, con lo spettacolo teatrale intitolato “Operazione Salvanido”. Un pubblico numeroso, partecipe ed attento, ha assistito alla rappresentazione a cura dell’èquipe e degli ospiti del Centro Diurno ‘Nido d’Argento’.