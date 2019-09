Successo per la "Bat Night" di Monteluco, per Spoleto d'Estate, serata alla scoperta dei pipistrelli

Grazie alla “Bat Night” (evento inserito nel cartellone di Spoleto d’Estate) è stato possibile per i tanti partecipanti presenti venerdì scorso a Monteluco, di conoscere da vicino lo “strano mondo degli unici mammiferi in grado di volare”. Il tutto grazie alla collaborazione dei ricercatori dello studio naturalistico Hyla di Tuoro sul Trasimeno (massimi esperti di Chirotteri in Umbria) e dei tecnici dell'ufficio ambiente del Comune di Spoleto.

Partecipati anche i laboratori dedicati ai bambini che, grazie al legname messo a disposizione dalla Proloco di Monteluco, hanno potuto realizzare cinque bat box, di cui è prevista l’installazione nelle strutture ricettive del Monteluco.

La manifestazione si è conclusa con la visita alla vasca del Convento di San Francesco, generalmente utilizzata per la cattura con le mist net e con l'ascolto degli ultrasuoni emessi dai pipistrelli in volo grazie al bat detector.