Subsonica, anche a Perugia per il tour nei club con Microchip Temporale

I Subsonica celebrano i 20 anni dell'album che li ha consacrati, Microchip Emozionale, con una riedizione del lavoro in studio che mette insieme il meglio della musica italiana contemporanea. "Duetti" d'autore per riproporre le tracce del secondo albun della band torinese tra i quali spicca quello con i perugini Fast ANimals and Slow Kids. Insieme rileggono Albe Meccaniche.

Il disco, che uscirà il 22 novembre con il titolo Microchip Temporale, sarà il filo conduttore dei live nei club che i Subsonica hanno ufficializzato. Si parte il 5 marzo dall'Hall di Padova per arrivare poi al Vox di Nonantola (Modena) il 6, il 7 a Trezzo sull'Adda sul palco del Live. Quindi l'11 marzo all'Afeterlife di Perugia.

Il tour prosegue ancora con Firenze, Tuscany Hall (12 marzo); Venaria Reale - Torino, Teatro della Concordia (14 marzo), Napoli, Common Ground (19 marzo); Mosciano Stazione - Teramo, Pin Up (20 marzo), Modugno - Bari, Demodé Club (21 marzo); Roma, Atlantico (25 marzo); Pordenone, Fiera-Padiglione 5 (28 marzo); Senigallia, Mamamia (3 aprile); Milano, Alcatraz (8 aprile)