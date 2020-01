Studenti del Volta di Perugia al Brecht per parlare delle proprie idee sul futuro

Si avvia alla conclusione il progetto Ted-Ed Club dell’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia. Era stato attivato nel 2018 con l’obiettivo di aiutare gli studenti a condividere le proprie idee attraverso brevi ma incisivi discorsi. Dopo un percorso di apprendimento delle più efficaci tecniche per argomentare e parlare in pubblico, sabato 18 gennaio alle 10, al teatro ‘Brecht’ di San Sisto si terrà l’evento ‘Echoes from the future’, durante il quale i ragazzi esporranno alla comunità i propri pensieri. Pensieri che verranno diffusi anche a livello internazionale attraverso le piattaforme online del Ted, la storica associazione statunitense no profit nata con lo scopo di divulgare “idee che val la pena di diffondere” e che ha pure dato vita al programma educativo Ted-Ed.