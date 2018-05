Perugia, quattro giorni da gustare ai Giardini del Frontone: al via lo Street Food Festival

È giunta ai nastri di partenza la quarta edizione di Street food festival Perugia, edizione matura dell'evento perugino che consacra allo street style uno dei quartieri più originali e creativi del centro storico e che da quest'anno si arricchisce di nuovi contenuti legati non soltanto allo street food: dal 17 al 20 maggio nei giardini del Frontone di Perugia la strada diventa uno stile di vita, luogo di ispirazione, luogo di incontro dove si incrociano insieme al cibo di strada, street art, street band e altre autentiche espressioni della cultura e della socialità.

Per i food lovers e per chiunque voglia dedicarsi una pausa pranzo, una merenda e una cena all’aperto in compagnia, gli stand enogastromici aprono ogni giorno dalle ore 12 fino alle 24 con tanti produttori dall'Italia e dal mondo selezionati per qualità e tipicità. E assaggiando novità e attesi ritorni (la ‘cokkia’, diversi cake direttamente dall’Olanda, il pesce fritto al cono, l'asado argentino, il carciò, la bufala D.O.P. e il burger di Chianina fino al vero frittino, la bombetta, il panzerotto fritto o arrosto e l'arrosticino di pecora cucinato in una tipica roulotte dal sapore street…) sarà possibile godersi le numerose attività gratuite che animeranno lo Street Food Festival Perugia.

Durante l’evento tutti i giorni alle ore 18 appuntamento davanti al teatro dell’Arcadia con Guide in Umbria, per andare alla scoperta della storia delle statue e dei giardini del Frontone (prenotazione obbligatoria al 3351099431), un luogo che è legato già da secoli, anche se sono in pochi a saperlo, all'intrattenimento, alla festa, al cibo e alla convivialità. Per i più piccoli l’appuntamento quotidiano è dalle ore 17 alle 19,30 con giochi e laboratori creativi per impastare e modellare (giovedì), conoscere la fotosintesi clorofilliana e la magia di un fiore (venerdì), realizzare dolcetti e pasticcini (sabato) e tagliare e incollare in allegria (domenica).

E approdano ai Giardini del Frontone anche gli artisti della “street culture” direttamente da Tags & Comics, il festival di street art e fumetto che sposa lo Street Food Festival di Perugia come dimensione complementare che ispira modi diversi di vivere la strada, aggregando culture, persone e personalità. Gli appuntamenti sono due: art session venerdì dalle 18,30 con alternative metal (Live Lilith), disegno, pittura dal vivo e Newcombe Dj Set (Electro Live Drawing) ed esibizione sul palco dell’one-man band Pat Pend con proiezione illustrata da Mr. Bad; e poi domenica dalle 16,30 spettacolare sessione dedicata a danza-performance action e performance di hip hop e writing.

Si fa ancora più ricca l'offerta serale di musica live con il vincitore della sezione regionale di Arezzo Wave Love Festival Puscibaua, all’anagrafe Nicola Papapietro, il cantautore umbro 26enne che ha iniziato il suo percorso musicale nel 2012 (giovedì 17 maggio dalle ore 20) e con l’altra finalsita, la band folignate "Grandi insegne, il Grande Allibratore", progetto cantautoriale autobiografico contemporaneo di Nicola Cancellieri (sabato 19 maggio dalle ore 20.00).Dalle ore 22, inoltre, ogni sera concerti musicali declinati in tanti stili street: dalla pizzica e taranta pugliese dell'Officina popolare (giovedì) alla musica folk degli 88Folli; dal pop-rock-dance degli anni '80 e '90 dei Summer Crazy Boys e Selene Capitanucci (sabato) alle atmosfere retro dei swing impolverati di Les Triplettes (domenica), fino al canto popolare con l'orchestra e il coro di voci bianche della Scuola di musica La Maggiore (sabato alle 17).

Ritorna anche il contest Instagram che quest’anno, con l’hastag #Streetcomics, premierà il bozzetto dei fumettisti e creativi del festival Tags & Comics che avrà ricevuto piu like. Il bozzetto del vincitore diventerà il manifesto dello Street Food Festival Perugia 2019.