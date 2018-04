Perugia, Giardini del Frontone: arriva la quarta edizione del Festival del cibo di strada

Dal 17 al 20 maggio 2018 torna lo Street Food Festival di Perugia, la location è sempre la stessa, quella dei Giardini del Frontone. Quest'anno con grandi novità per le street nnight con Arezzo Wave Love Festival, Tags&Comics di Archi's Comunicazione, giochi e aree fun per famiglie, camminate tra storia e arte, palcoscenici per band emergenti e molto altro ancora.

Lo Street Food Festival torna con le sue street food stories nell'anno del cibo italiano con una edizione che valorizzerà cibi, tradizioni, arte, storia con eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica.