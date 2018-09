In Corso Garibaldi ristoranti a cielo aperto, take away e street food: torna la notte "Brava"

“Notte brava” in Corso Garibaldi. Dopo gli appuntamenti del 5 e del 10 agosto, il borgo di Porta Sant’Angelo torna ad ospitare la kermesse, offrendo ai cittadini una nuova serata nell’originale street food area perugina, promossa dagli esercenti di Corso Garibaldi in collaborazione con l’Associazione di quartiere 'Vivi il Borgo'.

Si parte alle 19: street food e take away lungo Corso Garibaldi, con tavoli e sedie per l’esterno, forniti dal Comune di Perugia. Dalle 19 esposizione e banchetti di artigiani e ambulanti e uno spazio dedicato ai più piccoli (fino alle 20.30) a cura dell’A.P.S. Ya Basta! Perugia in Via/Piazza Graziosa, Dalle 19.30 alle 20.30 passeggiata culturale in Corso Garibaldi a cura dell’associazione Vivi il Borgo (da Piazza Lupattelli al Cassero di porta Sant’Angelo) e fino alle 21 - dalle 19.30 alle 21.00 Dj set a cura de Lautoradio presso la sede dell’A.P.S. Ya Basta! Perugia. Fino alle 22.30, Dj set a cura di DJ Mr. Joint presso Sapore Greco,

Dalle 21 Reading teatrale Novecento con Stelio Alvino e Sandra Fucelli, alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni; dalle 22.30 alle 23:00 musica in Piazza Lupattelli con Massimiliano Cremona cantautore e, dalle 23:00 alle 24:00, Patrick Q & The Strange Folk. L’evento ha il patrocinio di Comune di Perugia, Adisu ed Università per Stranieri.

Corso Garibaldi rimarrà chiuso al traffico (eccetto per i residenti) dalle 19 a mezzanotte.