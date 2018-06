Presentato lo street food 2018 a Gualdo Tadino: tutti i dettagli

Torna lo street food a Gualdo Tadino nella suggestiva cornice del centro storico. Quest’anno l’iniziativa itinerante di street food e’ marcata “Better Food Festival”, circuito di festival del cibo si strada che opera da alcuni anni nel Centro Italia. Tanto cibo in arrivo da tutta Italia dal 6 all’8 luglio, con birra, musica , tanti eventi collaterali e attrazioni per tutti!

La presentazione ufficiale dell’evento dedicato ai cibi di strada si è svolta martedì 12 giugno presso la sala Giunta del Municipio Comunale. Presenti il Sindaco Massimiliano Presciutti, l’Assessore alla Cultura Fabio Pasquarelli, Nando Vezzola coordinatore del Comitato Eventi per il Centro e diversi sponsor e bar del centro.

“Street Food 2018” organizzato da Better Food Festival con il sostegno ed il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, vedrà la collaborazione, per quanto riguarda gli eventi della kermesse, del Comitato Eventi per il Centro e dei bar del Centro Storico. Media partner dell’evento sarà Radio Taino. La grande festa del cibo di strada sarà presente nel centro storico di Gualdo Tadino, fra Piazza Martiri della Libertà, Corso Italia, Piazza Garibaldi e, da quest’anno Piazza Mazzini il 6,7 e 8 luglio 2018.

“Presentiamo oggi lo street food 2018 – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Pasquarelli – con la novità, che questa edizione sarà svolta con la collaborazione della società toscana “Better Food Festival”. Arriveranno per l’occasione nel centro storico di Gualdo Tadino oltre 10 truck e durante la tre giorni ci saranno degli eventi collaterali, organizzati in collaborazione con il Comitato Eventi per il Centro. Si tratta di uno degli eventi facenti parte del calendario dell’Estate Gualdese, che inizierà il prossimo 15 giugno con la manifestazione Gualdo Fashion Night. Invito tutti quanti a venire allo Street Food e con l’occasione voglio ringraziare chi ha lavorato e sostenuto l’iniziativa, per la quale l’Amministrazione Comunale ha stanziato una quota di 3000 € per quanto concerne la sicurezza della kermesse”.

Lo street food ha conquistato tutte le piazze d’Italia grazie a una formula semplice e divertente che prevede ottimo cibo, bellissimi furgoni colorati e spesso vintage e un’atmosfera di festa molto coinvolgente. Il cibo sfornato dalle cucine mobili sarà variegato e per tutti i gusti: dalla classica piadina alle patate olandesi cucinate in modo particolare, dalla frittura di pesce direttamente da San Benedetto del Tronto alla chianina D.O.P., dall’Indiano al fritto misto, dalla Braceria pugliese alle Olive all’ascolana e ai dolci sudamericani. Birra artigianale, vino, cocktail corner saranno invece gli elementi che andranno a comporre il bar di Better Food sempre orientato alla massima qualità.

“Torna lo street food 2018, un evento molto apprezzato dai gualdesi e non, - ha dichiarato il Sindaco Presciutti – che in questa edizione sarà organizzato da “Better Food Festival”, società molto quotata nell’ambito delle manifestazioni e promotrice di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, come ad esempio il Pistoia Blues Festival”.

“La Better Food Festival – ha commentato Nando Vezzola coordinatore del Comitato Eventi per il Centro in occasione dello street food e portavoce della Better Food Festival assente giustifica all’occasione – è una società che ha alle spalle grande esperienza nell’organizzazione di questo genere eventi e non solo. Siamo molto felici di poter collaborare con loro e viceversa la Better Food Festival è contenta di poter organizzare lo street food a Gualdo Tadino, grazie anche all’Amministrazione Comunale. Noi come Comitato Eventi per il Centro Storico abbiamo cercato di dare il nostro contributo alla tre giorni di iniziative dello Street Food 2018. Ringrazio, oltre all’Ammnistrazione Comunale, gli sponsor e i bar del centro che ci hanno sostenuto. Aspettiamo tanta gente a Gualdo Tadino, in un week end che tra l’altro vedrà nei negozi del centro la partenza degli sconti”.

Gualdo Tadino Street Food Festival oltre a proporre uno straordinario caleidoscopio di profumi e sapori offrirà tre serate di musica, concerti ed intrattenimento per grandi e piccoli. Per seguire il programma, tutte le varie tappe e conoscere tutti i protagonisti della manifestazione, seguite le pagine su FB: BetterFood Festival (www.facebook.com/BetterFoodFestival) e Street Food Festival Gualdo Tadino.