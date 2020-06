La super maratona del Trasimeno si corre in solitaria e con un'App: come partecipare

Si corre in solitaria. In attesa che torni la classica gara podistica al Trasimeno, in programma a marzo 2021, gli organizzatori della Strasimeno hanno deciso di dare a tutti un’occasione per mettersi alla prova sul percorso e competere con gli altri, anche se a distanza. Nasce così la “Correre sulle Strade della Strasimeno”, competizione (virtuale ma non troppo) che sarà un confronto reale sul percorso di gara, solo leggermente rivisitato, da affrontare in solitudine e distanziamento fisico come previsto dalle disposizioni governative, sfruttando le opportunità che la tecnologia mette a disposizione per dare un valore agonistico alla propria prestazione.

Chi lo desidera può affrontare il percorso della Strasimeno (rispetto all’originale cambia solamente il tratto iniziale di 5 km disegnato sulla pista ciclabile dell’ex aeroporto di Castiglione del Lago invece della SS71, per renderlo più sicuro) registrando la propria prestazione sulla App che solitamente usa per gli allenamenti sullo smartphone o sull’orologio GPS. Successivamente dovrà inviare il file con percorso e prestazione cronometrica all’indirizzo strasimeno.org@gmail.com

Gli organizzatori provvederanno a realizzare con tutti i dati arrivati una classifica, periodicamente aggiornata nel tempo, in considerazione della quale verranno messi in palio dei riconoscimenti che verranno consegnati in occasione della Strasimeno 2021.

Ogni concorrente può partecipare alla challenge gratuitamente e sostenere il proprio test sulle distanze canoniche della classica umbra: il massimo sviluppo del percorso è di 58 km comprendenti l’intero giro del lago con partenza e arrivo a Castiglione, ma si può scegliere di gareggiare sulla distanza della maratona, sui 34 km, sulla mezza oppure sui 10 km o magari dare frazionare il percorso della maratona in 4 parti (0-10 km; 10-21,097 km; 21,097-34 km; 34-42,195 km) da farsi anche in giorni diversi. Si può affrontare la prova quando si vuole, l’unica cosa da tenere a mente è che l’accesso alla pista ciclabile è consentito ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00. Un modo diverso per allenarsi e iniziare a riprendere confidenza con le competizioni, in attesa che tutto ricominci come prima.