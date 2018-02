Straodinaria mostra di pittura di Stefano Chiacchella al Giò Jazz Hotel, tra parole e immagini

Mostra di pittura di Stefano Chiacchella, nome che è una garanzia di sicuro successo, al Giò Jazz Hotel. In esposizione le ultime opere del “re della pittura pop”, che esalta la musica jazz, la fisicità, i luoghi esotici o le architetture urbane con citazioni di grande efficacia.

Lo ha presentato, a un pubblico attento e numeroso, il critico Emidio De Albentiis, docente presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. Lo studioso si è soffermato sull’opera di Chiacchella con osservazioni puntuali, svolte anche intorno alla tecnica di un artista che ama esprimersi con colori acrilici opachi, resi talora brillanti da un uso accorto e non invasivo dello smalto.

Messi in evidenza i costanti rimpalli dalla contemporaneità al mito e alla storia, attraverso un utilizzo degli stilemi del gotico e la preziosità dell’oro. Particolarmente apprezzata una nuova opera in cui il serpente tentatore offre a Eva una mela dorata, col “morso” della Apple: una rappresentazione arguta e di forte impatto mediatico. “Opere – quelle di Chiacchellla – nelle quali, oltre l’esuberanza vitale della figura, s’intravvede una lieve malinconia esistenziale, che misura la sensibilità dell’artista”, afferma De Albentiis. Altro elemento connotativo dell’ultima produzione di Stefano Chiacchella consiste in scritte che si dipanano in varie campiture dell’opera e ne declinano letterariamente le suggestioni.

Anche questo appartiene alla poliedricità dell’artista e all’ansia di raccontare la propria visione del mondo, attraverso la parola e i significati che si traducono in immagine. Da questa interazione tra pictura e verbum discende la complessità di rappresentazione dell’universo etico ed estetico di Chiacchella e del suo bisogno di esprimersi in un’esaustiva Weltanschauung.