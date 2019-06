Stramaialata a Castiglione del Lago, un classico a base di maiale km 0

Torna a Castiglione del Lago dal sabato 15 a domenica 16 e dal 20 al 23 Giugno, l'11 edizione della Sagra del Mangiar Bene, consciuta anche come la Stramaialata. Re dell'evento è infatti il suino, con tutti i suoi prodotti derivati, rigorosamente a km 0.

Oltre al buon maiale, a Castiglione non mancheranno musica, balli e spettacoli.

Nata 10 anni fa, la Stramaialata è stata da subito un successo sia per la genuinità del cibo che per l’intrattenimento offerto, nonché per lo spirito di coesione degli abitanti di Piana, a Castiglione del Lago (PG) che ce la mettono sempre tutta per offrire momenti indimenticabili.

Ecco il programma dettagliato dell'evento:

Il Programma della Stramaialata 2019

Ecco il programma per l’undicesima edizione della Stramaialata – Sagra del mangiar bene… come una volta che si terrà il 15 e 16 e dal 20 al 23 giugno 2019.

Le taverne apriranno alle ore 19.30. Per informazioni e prenotazioni telefonare a 338 5692742 oppure al 3939048751. Per informazioni sul mercatino telefonare a Patrizia: 393 1841217

Sabato 15

ore 12.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “IRENE LIVE“

Domenica 16

ore 9.00 – 1^ Esposizione Nazionale Canina di Castiglione del Lago

ore 13.00 – Pranzo menù fisso

ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “ALESSIO ALUNNO“

GIOVEDI’ 20

ore 20.45 – Esibizione Ginnastica Ritmica “PEGASO“

ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “VANESSA MORO“

VENERDI’ 21

ore 20.45 – Esibizione della scuola di pattinaggio artistico a.s.d. “SKATE TRASIMENO“

ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “JOSELITO“

SABATO 22

ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “ORIENT EXPRESS“

DOMENICA 23

ore 20.45 – Esibizione della scuola di ballo “ON DANCE BY EMANUELE“

ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “MERAVIGLIA“

Dal 15 al 23 giugno, TUTTE LE SERE, a partire dalle ore 21.00 GARA DI BRISCOLA a cura di AZZURRO PER L’OSPEDALE

Inoltre tutti i giorni della sagra ci sarà il MERCATINO DI HOBBISTICA E PRODOTTI TIPICI