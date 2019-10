Strada dei Vini del Cantico, arriva il "mini corso di avvicinamento al vino"

Arriva il mini corso di "avvicinamento al vino" promosso da Strada dei Vini del Cantico. Il corso, che si terranno a Deruta presso il Wine Bar The Play, porterà i convenuti alla scoperta di tutte le DOC lungo la strada dei vini del Cantico, approfondendo le 5 denominazioni incluse (in Umbria in totale sono 13). Ciascuna di esse verrà presentata in una serata dedicata, con questo programma:

07 Novembre: DOC Assisi

14 Novembre: DOC Colli Perugini

21 Novembre: DOC Colli Martani

28 Novembre: DOC Todi

05 Dicembre: DOC/DOCG Torgiano



Le lezioni prevendono tutte una degustazione di 3 vini e saranno tenute da una sommelier professionista.

Chi frequenterà il ciclo completo di incontri riceverà l'Attestato di Brand Ambassador della Strada dei Vini del Cantico.