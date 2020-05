Strada del Sagrantino, la via per ripartire con la card "Holidaybond"

Un modo per ritornare, lentamente, alla normalità. E' quello che hanno pensato gli imprenditori e i produttori della Strada del Sagrantino che hanno messo a punto un'offerta dal nome ‘Sagrantino Experience - Holidaybond’ ideata per sostenere in questo difficile momento le imprese dei territori di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo.

In cosa consiste l'iniziativa?

Si acquista oggi una cena, una visita con degustazione o un soggiorno e lo si consuma domani, quando sarà possibile, ottenendo così particolari sconti sui prodotti del territorio. Questa l’offerta che cantine, aziende agricole, frantoi, strutture ricettive e ristoranti associati alla Strada del Sagrantino propongono a turisti e clienti già da lunedì 4 maggio.

Al progetto hanno aderito le cantine Arnaldo Caprai, Fongoli, Scacciadiavoli, Tenuta Colfalco, Lungarotti, La Veneranda, Perticaia, Benincasa, Moretti Omero, Le Cimate, Vignabaldo Group, Bocale, Tenute Lunelli-Tenuta Castelbuono, Antonelli, Di Filippo e Tenuta Alzatura - Famiglia Cecchi; l’azienda agricola Agricoltura Naturale Giorgetti e il frantoio Moretti Omero; il Villaggio albergo Le Stelline e gli agriturismi Fonte Sala e La Casella; i ristoranti Oleum e Re Tartù.

In pratica, fino al 31 agosto, contattando via email le aziende aderenti, si potrà acquistare on line un’apposita Gift Card che consentirà di usufruire del servizio prescelto (pranzo, cena, visita con degustazione o pernottamento) entro un anno dall’acquisto della carta stessa. Appena le norme lo consentiranno, gli acquirenti della Gift Card o coloro a cui è stata regalata potranno consumare il servizio nella struttura prescelta. Nello stesso momento, turisti e clienti otterranno anche uno sconto del 20 per cento sull’eventuale acquisto di ulteriori prodotti e servizi offerti dall’azienda stessa. Nel caso in cui, per condizioni dovute al prolungamento delle restrizioni Covid-19, non sia possibile utilizzare la Gift Card entro un anno dall’acquisto, il cliente verrà rimborsato, salvo accordi differenti tra cliente e azienda.

Per informazioni: www.stradadelsagrantino.it, www.facebook.com/stradadelsagrantino/, www.instagram.com/stradadelsagrantino/.