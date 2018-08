"Bollicine e stelle" a Ferragosto con la Strada del Sagrantino: protagonista la cantina Moretti Omero di San Sabino

‘Bollicine e stelle’ a Ferragosto per un evento speciale dei Weekend della Strada del Sagrantino che si terrà mercoledì 15 agosto alla cantina Moretti Omero in località San Sabino a Giano dell’Umbria. La serata permetterà un suggestivo abbinamento tra la degustazione di vini e l’osservazione delle stelle cadenti che in questo periodo regalano uno scenario straordinario. Durante un aperitivo, dalle 19, sarà illustrato il metodo classico biologico con cui la cantina produce i suoi vini e si potrà ammirare il cielo e partecipare all’osservatorio astronomico direttamente dalle vigne. Il costo di partecipazione è di 10 euro (o gratuito con l’acquisto di 6 bottiglie di vino Metodo classico), la prenotazione obbligatoria: info@morettiomero.it, 0742.90426.

Il giovedì, poi, torna un’altra delle iniziative proposte dalla Strada del Sagrantino in questo periodo, ‘Sagrantino: ieri & oggi’, questa in collaborazione con il Complesso museale di San Francesco di Montefalco. Arte e vino si mescolano in questo appuntamento che prevede alle 15 l’ingresso al Museo con un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg e, a seguire, alle 16.30, la visita in cantina. Le prossime coinvolte saranno il 16 agosto Di Filippo a Cannara e il 23 Fongoli a Montefalco.