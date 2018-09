Continuano gli appuntamenti per "La strada del Sagrantino": i dettagli degli eventi del week end tra arte, storia e vino

E' ricca la proposta di questa settimana legata agli eventi dell’associazione Strada del Sagrantino. A cominciare dall’appuntamento con ‘Sagrantino: Ieri&Oggi’, l’iniziativa che coniuga arte, storia e vino, organizzata in collaborazione con il Complesso museale di san Francesco di Montefalco. In programma il giovedì, prevede l’ingresso al Museo alle 15 con un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg e alle 16.30 la visita in cantina: il 27 settembre la Romanelli e il 4 ottobre chiuderà questa edizione dell’evento la Scacciadiavoli.

Per i Weekend della Strada del Sagrantino, poi, sabato 29 settembre, alle 18, a Giano dell’Umbria ci sarà una degustazione ‘Montefalco Sagrantino Docg & porchetta’ guidata da sommelier professionista che illustrerà l’abbinamento tra il pregiato vino e la porchetta tipica umbra. Il costo è di 10 euro, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490. Si rinnova poi l’appuntamento con ‘Sagrantino trek&bike’, domenica 30 settembre dalle 9. L’iniziativa, pensata per consentire al turista di assaporare il territorio in sintonia con la natura accompagnati dalla guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di ‘Mtb trekking Valle umbra’, propone un biketour a Montefalco di quasi 20 chilometri della durata di 3 ore e mezza. Sarà un circuito ad anello con partenza da e ritorno alla cantina Benedetti&Grigi e tappa anche alla cantina Bocale. In entrambe le strutture sono previste visita guidata e degustazione dei vini di produzione.