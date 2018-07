Proseguono i giovedì della "Strada del Sagrantino": prossimi appuntamenti alle cantine Caprai e Benincasa

A piedi alla scoperta del legame tra il vitigno autoctono del Sagrantino, il pregiato vino che da questo si produce e i luoghi in cui tutto questo avviene da secoli. È quanto prevede l’iniziativa ‘Montefalcotrek wine’, proposta del nuovo Weekend della Strada del Sagrantino, sabato 21 e domenica 22 luglio a Montefalco. Si parte dal Complesso museale di san Francesco con la visita agli affreschi di Benozzo Gozzoli, passando poi per la veduta della valle spoletana e il tour nel borgo medievale, per concludere con le cantine francescane e i vitigni secolari del centro storico. Un percorso tra palazzi storici, chiese, chiostri e cortili per ammirare tesori d’arte e panorami unici. Il costo dell’iniziativa è di 12 euro, la prenotazione obbligatoria: montefalco@sistemamuseo.it, 0742379598.

Nel fine settimana successivo, sabato 28 luglio, appuntamento alla Cantina tenuta Castelbuono, a Bevagna, ‘Dove arte e vino si incontrano’, per conoscere il famoso Carapace del maestro Arnaldo Pomodoro e i vini di produzione. Il costo di partecipazione è di 12 euro, la prenotazione obbligatoria: carapace@tenutalunelli.it, 0742.361670.

Come succederà fino al 4 ottobre, ai Weekend si affianca, tutti i giovedì, un’altra importante iniziativa, ‘Sagrantino: ieri e oggi’, organizzata in collaborazione con il Complesso museale di san Francesco di Montefalco. Il programma prevede l’ingresso libero al Museo, alle 15, con un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg e, a seguire, alle 16.30, la visita in cantina. Le prossime saranno il 19 luglio Arnaldo Caprai e il 26 Benincasa.