Proseguono gli appuntamenti della "Strada del Sagrantino": prossima tappa alla cantina tenuta Castelbuono

Saranno all’insegna dell’abbinamento tra vino e arte i prossimi appuntamenti dell’associazione Strada del Sagrantino. Prosegue infatti il cartellone dei Weekend della Strada del Sagrantino, sabato 28 luglio, con l’iniziativa ‘Dove arte e vino si incontrano’ alla cantina tenuta Castelbuono in località Vocabolo Castellaccio a Bevagna. In programma una visita guidata alla scoperta della famosa struttura scultura il Carapace del maestro Arnaldo Pomodoro, con inizio alle 10 e alle 14, abbinata a degustazioni dei vini della tenuta Lunelli prodotti in Umbria. Il costo è di 12 euro, la prenotazione è obbligatoria: carapace@tenutelunelli.it, 0742.361670.

Si passa alle ‘Visite e degustazioni’ nel weekend successivo, sabato 4 e domenica 5 agosto, alla cantina Arnaldo Caprai in località Torre a Montefalco, dove si potrà fare un tour guidato della struttura e scegliere tra diverse degustazioni. La prenotazione è obbligatoria: tour@arnaldocaprai.it, info@arnaldocaprai.it, 0742.378802.

Proseguono in parallelo anche gli eventi del cartellone ‘Sagrantino: ieri & oggi’ promosso in collaborazione con il Complesso museale san Francesco di Montefalco che propone l’ingresso libero al Museo, alle 15, con un focus guidato sulle antiche cantine francescane e sulla storia del Montefalco Sagrantino Docg e, a seguire, alle 16.30, la visita in cantina. Le prossime saranno il 26 luglio Benincasa a Bevagna e il 2 agosto Bocale a Montefalco. Per informazioni e prenotazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.379598.