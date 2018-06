Tornano i week end del Sagrantino: passeggiate, visite e degustazioni in cantina

Si rinnova l’appuntamento con I weekend della Strada del Sagrantino, domenica 17 giugno al B&B Le Maraschine di Castel Ritaldi. La terza data in programma, dall’intrigante titolo ‘C.R.L. Corto lento rigenerante’, è un invito rivolto ai winelovers a ritrovarsi in piazza Don Pietro Bomilli, alle 9.30, per una passeggiata ecologica seguita dalla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio al B&B Maraschine.

La camminata di circa 10 chilometri, condotta tra le campagne di località San Giovanni, permetterà di andare alla scoperta delle viti di Trebbiano Spoletino, curate secondo l’antico metodo della vite maritata. Per partecipare all’iniziativa, il cui costo è di 10 euro, è necessario prenotarsi al numero 0742.378490 o 347.3446266 oppure scrivere a info@stradadelsagrantino.it o lemaraschine@gmail.com.

Sabato 23 giugno, poi, gli enoturisti potranno visitare la cantina Perticaia in località Casale di Montefalco. Qui, dopo una passeggiata tra i vigneti, i vini dell’azienda saranno protagonisti di un aperitivo, alle 18, in abbinamento a sfiziosità locali. Il costo è di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 0742.379014 o scrivendo a info@perticaia.it.