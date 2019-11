Storia d'Italia e il ruolo nella nazione nel panorama mondiale, ciclo di conferenze dei militari in congedo

Si svolgerà venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 17:00 alle 19:00 a Perugia, presso la sala congressi all’Hotel Giò in via Ruggero D’Andreotto, l’incontro organizzato dall’Associazione militari d’Italia in congedo Umbria, all’interno del ciclo di conferenze di storia con riferimento alla strategia italiana riguardo il contesto internazionale, dopo la fine della prima guerra mondiale.

L’appuntamento di venerdì avrà come tema “Tra diplomazia e ‘assalto al potere’, le tracce della geopolitca del regime mussoliniano”.

Relatore sarà Paolo Marcenaro, giornalista e titolare del blo “Palestina felix”.

Presiederà i lavori il Presidente AMIU, l’avvocato Paolo Panichi. Nei prossimi incontri si parlerà della crisi di Sigonella, della guerra in Siria e della battaglia di Adua.