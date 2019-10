Stagione teatrale passignanese, "Il Gorro" annuncia tutti gli appuntamenti

Il teatro come elemento di cultura e aggregazione essenziale per una comunità è la scommessa di Passignano, dove è stata presentata la nuova stagione teatrale Passignanese, a cura della compagnia "Il Gorro"che si svolgerà dal 6 dicembre 2019 all’8 maggio 2020, nell’auditorium E. Urbani. Si tratta di undici spettacoli scelti per accontentare tutti i palati.

Si va dalla commedia allo spettacolo impegnato nel sociale, fino ad arrivare al teatro per bambini, vera novità della stagione. Alla presentazione erano presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Fabio Forcucci Presidente della Compagnia “Il Gorro”, Maura Minozzi coordinatrice e Gianni Poliziani regista.

Il programma parte con una commedia di Eduardo De Filippo “Non ti Pago” proposta dalla compagnia teatrale “Le voci dentro” (6 Dicembre). Si prosegue con “Fiaba per Natale”, il primo dei due spettacolo dedicato ai bambini, (15 Dicembre), “Otto donne e un mistero” prodotto dalla compagnia “Il Gorro” (17 e 19 gennaio 2020). A chiudere la presentazione è stato il regista Poliziani che ha ricordato con affetto il suo predecessore dichiarando di aver trovato una compagnia già ben rodata: “l’8 maggio 2020 porteremo in scena “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni – ha ricordato - la seconda produzione firmata “Il Gorro” che sarà rappresentata da otto donne immerse in un thriller tra tensione, ironia e divertimento”.