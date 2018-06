Sport e business, imprenditori a sostegno della squadra di volley Bartoccini Gioiellerie

‘Netbreak’ ha fatto rete. Il progetto, nato da un’idea di Carlo Ortolani di ‘8.6 marketing’ insieme all’agenzia di comunicazione ‘Iktome’, ha saputo rompere il tradizionale concetto di sponsorizzazione andando a costruire una community di imprenditori a sostegno della Bartoccini Gioiellerie Perugia, squadra della serie A2 femminile. E proprio per celebrare questo successo, in parte inaspettato, gli imprenditori si sono ritrovati a San Vetturino (Perugia), nella splendida location di Villa Buitoni, per l’ultimo ‘match tra imprenditori’ della stagione 2017/2018. Circa 80 quelli presenti, tutti entusiasti e desiderosi di ripetere l’esperienza anche nella prossima stagione agonistica quando la squadra del presidente Antonio Bartoccini affronterà un nuovo campionato non più solo con l’obiettivo di mantenere la serie quanto piuttosto di macinare posizioni in classifica. Per questo il mercato acquisti si è già attivato portando a casa un colpo dietro l’altro che ha permesso di comporre, ad oggi, otto undicesimi della squadra. A ripercorrere insieme i momenti salienti della passata stagione c’erano, ospiti del padrone di casa Gianni Marcantonini, titolare di Villa Buitoni e parrucchiere di fama internazionale, il già citato Bartoccini e lo staff tecnico della formazione perugina compreso il coach delle magliette nere Fabio Bovari.

“Sono soddisfatto di questo percorso fatto insieme – ha dichiarato Bartoccini – perché ho assistito alla nascita di una squadra di imprenditori che ha accompagnato la squadra di pallavolo. L’obiettivo quindi è stato raggiunto ma non ci fermiamo qui. Vogliamo far crescere ancora di più questa rete di imprenditori. Già sono nati i primi business”.

“Quando mi hanno sottoposto il progetto – ha affermato Annalisa Satiri, titolare di Satiri auto – ho ritenuto che fosse troppo ambizioso. All’inizio ero un po’ titubante però devo dire che mi sono dovuta ricredere. Ha funzionato e ha portato diversi contatti interessanti per la mia azienda”. “Sono contentissimo per come è andata – ha concluso Ortolani –. Si tratta di un format nuovo nel mondo dello sport ma già sperimentato per tre anni in quello della moda. Le aziende si sono ‘matchate’ e sono nati rapporti commerciali importanti. Adesso siamo pronti a tuffarci nella stagione 2018/19 sempre accanto alla Bartoccini Gioiellerie Perugia”.