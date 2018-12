Natale 2018, le sculture di ghiaccio diventano un suggestivo presepe di oltre 35 metri quadrati

Un grande Presepe di Ghiaccio per celebrare le festività natalizie. Si arricchisce l’offerta presepiale della città di Spoleto, grazie ad un nuovo spazio espositivo che, da domenica 23 dicembre, sarà presente nei pressi dei giardini pubblici di Piazza della Vittoria. L’opera è stata realizzata dall'Associazione Italiana scultori di ghiaccio, un Presepe di ghiaccio di oltre 35 metri quadri, testimonianza di un’arte centenaria nata ai primi del Novecento.

Il Presepe, che renderà omaggio alla figura di San Francesco, sarà collocato all'interno di un tir refrigerato e tenuto alla costante temperatura di -2°, uno spazio dove il pubblico potrà ammirare oltre 18 tonnellate di puro ghiaccio cristallino trasformato in statue di dimensione reali. Il Presepe sarà visitabile dal 23 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, mentre la domenica è previsto l’orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Il 25 dicembre ed il primo gennaio sarà aperto solo il pomeriggio. Il costo del biglietto è di € 2,00 per gli adulti e di 1 euro per i bambini.

Durante il periodo natalizio, nei giorni di giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, alcuni scultori dell'Associazione si esibiranno nel centro storico di Spoleto per dimostrare come nasce un'opera di ghiaccio.

L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio con la collaborazione del Comune di Spoleto - Assessorato alla Cultura e Sviluppo. L'Associazione Italiana scultori di ghiaccio, presieduta da Amelio Mazzella, vanta numerose e prestigiose partecipazioni e organizzazioni di gare Mondiali di categoria. Gli scultori dell’Associazione hanno gareggiato al concorso di scultura di ghiaccio, che è parte del programma culturale delle Olimpiadi Invernali, nel 2002 a Salt Lake City (USA), nel 2010 a Vancouver (Canada) ed ha organizzato a Pragelato, in occasione delle Olimpiadi Invernali nel 2006 a Torino, una manifestazione a cui presero parte alla gara 40 artisti di 24 nazioni.