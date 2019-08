Spoleto-Norcia in mountain bike, via alla sesta edizione: 5 percorsi e più di 1500 iscritti

Tutto pronto per la sesta edizione della Spoleto Norcia in Mtb. Dal 30 agosto al primo settembre Spoleto diventa la capitale del cicloturismo, con più di 1500 iscritti e oltre 30 eventi curati direttamente dal Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in Mtb e da una pluralità di associazioni, gruppi sportivi, aziende del territorio, volontari, che permetteranno al turista, al ciclista, alla famiglia in arrivo a Spoleto un weekend da vivere in città e alla scoperta della Valnerina.

Il taglio del nastro ufficiale della sesta edizione è in programma il 30 agosto alle 17 alla presenza del sindaco di Spoleto.

L’evento in programma dal 30 agosto al 1 settembre oltre che offrire divertimento e conoscenza del territorio ha come obiettivo primario quello di far vivere una vera“great experience” a tutti coloro che attraverseranno il percorso della Vecchia Ferrovia .

La novità di quest’anno sarà la sempre maggiore attenzione verso le famiglie, il mondo Kids e una giornata dedicata interamente alle donne con la “woman experience”: 9 donne, 9 professioniste che racconteranno la loro vita e le loro esperienze nel mondo dello sport, della tv, della salute e nella malattia che, saputa affrontare con spiritico combattivo e con l’ausilio di sport e alimentazione sana, assicura una qualità della vita eccellente.

Quest’anno saranno ben 5 i percorsi a disposizione degli iscritti: sabato 31 Agosto si terrà la Randonnee (200 km con 3.000 mt di dislivello), aperta ai tesserati Fci o altri enti della Consulta, evento agonistico senza classifica con bici da strada.

Domenica 1 Settembre prenderà il via il percorso Family (il Corto, circa 14 km per 250 mt di dislivello), alla portata di grandi e piccini, per consentire una piacevole partecipazione alle tante famiglie con bambini appassionate del turismo lento in mtb. Naturalmente, all’arrivo un ampio ristoro attende tutti i partecipanti, come sempre preparato dai volontari che si mettono a disposizione dell’evento. La partecipazione al Family consentirà anche di sostenere la Fondazione di Teo: l’iscrizione sarà infatti nella completa disponibilità di questa associazione Onlus che da anni è impegnata contro le malattie cardiache infantili.

Poi ci sono la SpoletoNorcia in Mtb Classic con percorso Classic (38 km e 800 mt di dislivello), la Hard 60’s (62 km e 1.390 mt di dislivello) e la Hard 80’s (78 km e 1.850 mt di dislivello).

Tutto il programma su www.laspoletonorciainmtb.it