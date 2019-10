Dolci d’Italia a Spoleto, tre giorni a tutta golosità: grandi ospiti in cartellone, tutto il programma

Dolci d’Italia, Festival Nazionale dei dolci tipici italiani organizzato da Epta Confcommercio Umbria, è pronto ad aprire i battenti nel centro storico di Spoleto dal 1 al 3 novembre 2019. Nato dall’impegno di Confcommercio Spoleto e dalla disponibilità del Comune di Spoleto, l’evento vuole proporre al pubblico tutta la qualità e la golosità della tradizione dolciaria italiana. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi alla presenza dell’Assessore Ada Urbani del Comune di Spoleto, di Tommaso Barbanera, Presidente di Confcommercio Spoleto e di Aldo Amoni, Presidente di Epta.

Siamo felici – dichiara Aldo Amoni – di poter proporre questo nuovissimo evento, a cui pensavamo da tanto ormai. Questa è un’edizione lancio e ci siamo impegnati a fondo, insieme al Comune, a Confcommercio Spoleto, Confartigianato Umbria e a tutti gli espositori e partner, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e il GAL Valle Umbra e Sibillini, per offrire al pubblico qualcosa di unico e coinvolgente. Saranno con noi grandi ospiti, come Damiano Carrara e Dolcenera, presenti rispettivamente con un eccezionale cooking show e un bellissimo concerto. Entrambi gli appuntamenti, come tutti gli altri del ricco calendario, saranno interamente gratuiti perché vogliamo davvero offrire a tutti la possibilità di partecipare in grande stile.

Il centro storico di Spoleto sarà la cornice perfetta per grandi ospiti, appuntamenti degustativi, dolci regionali e artigianali da assaggiare e acquistare, appuntamenti culturali per scoprire le novità del mondo della pasticceria. Dolci d’Italia offre così ai visitatori una visione a tutto tondo del mondo dei dolci e punta a coinvolgere anche i bambini grazie al format Piccoli Pasticceri crescono, a cura di Chef Annalisa Benedetti e in collaborazione con l’Associazione Per Loro.

Al Festival il pubblico troverà una ricca area dedicata a cooking show gratuiti per scoprire tutti i segreti della pasticceria: la Sweet Academy dello splendido complesso San Nicolò. Venerdì 1 novembre si comincia alle 11.00 con Confartigianato Umbria e si prosegue alle 12.30 con i bravissimi ragazzi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici “De Carolis” di Spoleto. Il pomeriggio si apre alle 15.30 con la Pasticceria Cintioli, mentre alle 17.00 arriva Il mondo della Pasticceria senza Glutine di Chef Francesco Favorito. Sabato 2 novembre arriva Damiano Carrara che aspetta il pubblico alle 11.00. Alle 15.30 tornano i ragazzi dell’Istituto “De Carolis” e alle 17.00 arriva il miglior gelatiere del mondo 2017, Alessandro Crispini, con Dalle Alpi all’Etna passando per gli Appennini. Domenica 3 novembre alle 11.00 è possibile partecipare al goloso cooking show firmato dalla Scuola del cioccolato Perugina® con il Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli. Alle 12.30 sono protagonisti ancora una volta i ragazzi dell’Istituto Alberghiero; alle 15.30 è la volta Gennari, concessionario ufficiale di Rational e Carpigiani, mentre l’appuntamento conclusivo delle 17.00 sarà Dessert Evolution con il Vegan Pastry Chef Emanuele Di Biase.

Grande partecipazione anche degli esercizi commerciali e dei ristoranti della città che collaborano con l’evento o partecipano direttamente aderendo a Sweet Shopping, per trovare tutte le offerte riservate ai visitatori di Dolci d’Italia basta cercare l’apposita vetrofania esposta dai partecipanti.