Corsa dei Vaporetti, tutto pronto per l'edizione di quest'anno

Annunciate le nuove e definitive date che caratterizzeranno l’edizione 2018 della Corsa dei Vaporetti, la prima sotto la Presidenza di Fabrizio Luchetti, che lo scorso inverno ha preso il posto di Roberto Fagotto divenuto Presidente Onorario dell’Associazione. Il primo appuntamento pubblico sarà quello della presentazione, sempre attesissima e di grande effetto, che lo scorso anno si è tenuta a Scheggino e che quest’anno avverrà il secondo week end del mese in location ancora ignota ai non addetti ai lavori. “Stiamo lavorando per creare un evento importante che sia di preludio alla corsa che si terrà la settimana successiva” dice Luchetti che precisa “la competizione si svolgerà nella Città dei Due Mondi il 15, 16 e 17 giugno”.

Queste dunque le date definitive della 54 esima Corsa dei Vaporetti di Spoleto per la quale l’Associazione è già a lavoro. E tra le decisioni prese dal Comitato organizzatore c’è la riammissione concessa a tutti coloro che hanno squalifiche in corso e che dunque potranno, in via del tutto eccezionale, tornare a iscriversi e partecipare alla Corsa dei Vaporetti già da quest’anno. Lo spettacolo si concluderà come di consueto nel corso della cena finale, fissata per il 23 Giugno, quando tutti gli equipaggi si riuniranno per assistere alle premiazioni e all’attesa elezione di Miss Vaporetto.