Spoleto Jazz Season, arriva nel cuore dell'Umbria una sfida musicale di rilievo con Visionimusica

Nick The Nightfly aprirà venerdì 4 ottobre al Teatro Caio Melisso (ore 21), la Spoleto Jazz Season, una rassegna jazz che segna il debutto a Spoleto dell'Associazione Visioninmusica che arriva a Spoleto dopo 15 anni di attività e successi nell'ambito della musica crossover.

Tre appuntamenti di rilievo voluti dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto che ha affidato a Silvia Alunni la direzione artistica per quella che si preannuncia essere una vera e propria sfida musicale sul territorio.

La minirassegna partirà con "Be YourSelf", un intenso viaggio musicale che racconta la storia artistica e personale di Nick The Nightfly, attraverso tanti stili diversi, dal jazz al soul, dal pop alla lounge.

Prossimi appuntamenti della Spoleto Jazz Season saranno il 18 ottobre con il gruppo lussemburghese Dock In Absolute e il 15 novembre, al Teatro Nuovo, con la formazione "Latin Mood" capitanata da Fabrizio Bosso e Javier Girotto .