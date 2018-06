Splende la perla del Lago e fa il pieno di arte, spettacolo, cultura. A San Savino sboccia il fiore di Artres: festival di musica, cinema, teatro, gastronomia. Stasera, grande anteprima col saggio degli allievi della Hewitt al castello. Lo annunciano con orgoglio il presidente della Pro loco Maurizio Orsini e Vanni Ruggeri, figura di riferimento dell’amministrazione municipale magionese.

Questo Artres Festival è una scommessa che deve risultare vincente, per la qualità della proposta e le presenze aventi carattere di eccezionalità. La direzione organizzativa fa capo alla dinamica Pro Loco San Savino. La direzione artistica è sotto la responsabilità di Viola Anna Brusco e Giulia D’Amato.

Il programma prevede per domani, venerdì 29, alle 21:30, “Orti insorti” e “Mav Festival” con Elena Guerrini. Un monologo sulla civiltà contadina e festival del baratto. La cosa funziona così: si entra a ingresso libero e si acquista, per 5 euro, prodotti locali selezionati. Poi alle 22:00 satira e tradizione giullaresca con Matthias Martelli, vincitore del premio Locomix 2015 e del premio Alberto Sordi nel 2014. Divertimento assicurato.

Sabato alle 21:30, a ingresso libero, Emma Morton, cantautrice scozzese, presenta il suo nuovo album “The Graces Bitten by the Devil”: contaminazioni musicali con accompagnamento dal vivo di Luca Giovacchini (chitarra) e Piero Perelli (batteria). Domenica, alle 21:30, “Cinema sotto le stelle”, cortometraggi e videoclip musicali con attraversamento di generi, temi e linguaggi. I singoli eventi saranno preceduti, alle 20, da un momento conviviale celebrato davanti al tramonto lacustre. Un appuntamento che si tinge di gusto e tradizione, grazie all’impegno della comunità femminile, ampiamente rodata fra i fornelli. E ci sarà anche l’opportunità di farsi qualche scatto davanti alla barca recuperata dal fondo e mirabilmente affrescata da un gruppo di pittori amici, abituali frequentatori della prestigiosa estemporanea, prevista anche per la prossima festa di quest’anno.