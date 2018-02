Si apre la stagione teatrale allo Zenith: tutti i dettagli del primo spettacolo

Si apre la stagione teatrale ZenithLive con uno spettacolo che parla al cuore: TERRA DI ROSA - vite di Rosa Balistreri.

Lo spettacolo racconta la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana che negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. Rosa, una bambina che diventerà una donna forte e coraggiosa, che non si adeguerà mai al ruolo di figlia e moglie fissato per lei dalla famiglia e dalla società. Rosa che imparerà a leggere e scrivere a 22 anni per non essere più schiava. Rosa che canterà di liberazione e rivoluzione, facendo risuonare il suo canto per tutta la Sicilia, come un urlo. Rosa che con la sua voce girerà il mondo, tenendo i piedi sempre ben piantati nella sua terra d’origine, per non perdere mai il contatto con la vita, difficile, aspra, appassionata. Vita non come vermi sotto terra, ma alla luce del sole.

Prossimi spettacoli:

- 12 aprile TRAPANATERRA di Dino Lopardo

- 5 maggio MAGO SILVANI...CON LA I di Raffaele Silvani (spettacolo di magia dai 0 ai 99 anni)