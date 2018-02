Al teatro Lyrick di Assisi arriva "Il Conte Tacchia", la nuova imperdibile commedia musicale di Enrico Montesano

Dopo Rugantino e Il Marchese del Grillo, grandi successi applauditi in tutta Italia, Enrico Montesano affronta un altro popolare personaggio romano, per chiudere la sua trilogia, tornando in scena con una nuova commedia musicale, Il Conte Tacchia. Lo spettacolo sarà in scena in anteprima nazionale al teatro Lyrick di Assisi sabato 17 (ore 21.15) e domenica 18 febbraio (ore 17), nell'ambito della stagione Concentrato di emozioni.

Tratto dall’omonima pellicola cinematografica da lui interpretata, la versione in commedia musicale mette maggiormente l’accento sulla lunga e tormentata storia d’amore tra Fernanda e Checco, il loro rincorrersi per trent’anni. La pièce ripercorrerà le vicende dei due personaggi dagli inizi del ‘900 con l’aggiunta di alcune scene che andranno ad integrare la storia spalmandola nel corso del secolo passato. Un secolo fatto di grandi cambiamenti sociali, economici e anche musicali. È nella Roma del 1944 che Checco ritornerà, dopo trent’anni, come liberatore insieme alla Quinta Armata del generale Clark, nelle vesti del Sergente Frank Puricelli.

La colonna sonora sarà avvalorata dalle musiche originali, tratte dal film, del maestro Armando Trovajoli, e da nuove musiche e canzoni appositamente scritte per la commedia. I ritmi spazieranno dal black bottom al valzer, dal boogie-woogie al saltarello. I costumi epoca 1910 e fine guerra 1944. Un cast di quindici valenti attori ed un gruppo di dodici scatenati ballerini animeranno la scena (venti i salti nel tempo dalla Roma del 1912-13 a quella del 1944). A guidare il tutto sarà Enrico Montesano, che interpreterà la sua dodicesima commedia musicale e che la dirigerà, dopo aver già firmato la regia di altri successi teatrali tra cui Nojo Vulevòn Savuar… Ancor, … È permesso?, C’è Qualche Cosa in Te. Sulla scia del grande clamore che ha suscitato in Il Marchese del Grillocampione d’incasso e capace di registrare oltre 50.000 spettatori al Teatro Sistina nella stagione 2015-2016, Montesano si cimenta ora in questa nuova commedia musicale , Il Conte Tacchia.

Il Conte Tacchia - Tratto dal film “Il Conte Tacchia” scritto da Luciano Vincenzoni, Sergio Donati, Massimo Franciosa e Sergio Corbucci, versione teatrale di Enrico Montesano scritta con Gianni Clementi, musiche edite Armando Trovajoli, musiche originali Maurizio Abeni, scenografie Carlo De Marino, coreografie Manolo Casalino, costumi Valeria Onnis, regia Enrico Montesano.

