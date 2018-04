Una giornata di solidarietà: lo spettacolo "vacca maiala" in favore dell'associazione mai soli

Cultura e solidarietà camminano insieme nell’appuntamento che l’Associazione Mai soli di Perugia propone per domenica 29 aprile al teatro Arca a Ellera di Corciano. Alle 17.30 infatti andrà in scena lo spettacolo ‘Vacca Maiala’ di Valerio Di Piramo per la regia di Cesare Giugliarelli. La compagnia Il Carro porta in scena una commedia brillante, in due atti, sviluppata intorno alle vicende di una famiglia che deve organizzare le ferie estive.

Ci sarà certamente da divertirsi facendo del bene perché il ricavato della vendita dei biglietti, il cui costo è di 7 euro, sarà interamente devoluto all’Associazione Mai soli, giovane realtà nata nel 2016 dall’esperienza di tre famiglie, per garantire assistenza a persone in stato vegetativo. Per assistere allo spettacolo è consigliato prenotare il biglietto al numero: 335.5776265. L’iniziativa ha il patrocino del Comune e dell’Avis di Corciano.