A Spoleto arriva uno dei ballerini di tango più amati: uno spettacolo da non perdere

Il tango di Roberto Herrera, incarnazione della più profonda cultura popolare argentina, sta per arrivare a Spoleto. La danza e il ballo all’ennesima potenza. Per la stagione artistica ‘Live in Umbria 2017/2018’ curata da Athanor Eventi il 17 febbraio (ore 21.15) al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti appuntamento con la Compagnia Roberto Herrera con ‘Tango Nuevo’.

Un viaggio ipnotico dove i corpi si fanno leggeri nell’abbraccio universale del tango argentino. Percorrere le strade di Buenos Aires fino alle immensità della Terra del Fuoco con Roberto Herrera per far rivivere quel viaggio sul palco. Vibra, irrompe, innalza in un caleidoscopio di colori. Coreografia e suoni si toccano, maestria di arti e costume, incontrano il pubblico e lo catturano. Lo stile di ballo e le doti di coreografo di Herrera sono universalmente riconosciuti. Nel suo tango, tradizione, innovazione e sperimentazione trovano forma. Il suo lavoro ha influenzato fortemente sia il tango tradizionale che le forme più attuali di questa espressione artistica.

Con lo spettacolo ‘Tango Nuevo’ e le sue coreografie, la Compagnia di Roberto Herrera dipinge un affresco che attraversa tutta la storia del tango, dall’epoca d’oro, anni ‘40 e ’50 del 900, fino ai giorni nostri. La colonna sonora di questo viaggio parte dai classici legati alle radici di questo ballo che all’epoca si chiamava semplicemente musica “ciudadana”. Brani che accompagnano l’ascoltatore attraverso i paesaggi della città di Buenos Aires fino ad arrivare al Tango Nuevo e dal suo più grande compositore, Astor Piazzolla.

La rappresentazione, in due atti, è portata in scena da un corpo di ballo di otto elementi. Poliedrici ed eclettici catturano e poi raccontano al pubblico tutte le sfaccettature di un’arte antica. La tessitura ritmica è affidata all’orchestra ‘Lo que vendra’ e alla superba voce di Marilì Machado definita ‘La voz de Buenos Aires’, considerata ad oggi una delle maggiori interpreti del tango contemporaneo. Coreografie e regia sono di Roberto Herrera. Primi ballerini: Laura Legazcue e Roberto Herrera, guest Estanislao Herrera. Direzione musicale e arrangiamenti Simone Marini.

Il “brand” ‘Live in Umbria’ continua così a promuovere lo spettacolo dal vivo in Umbria e a garantire qualità e livello culturale dell’offerta. L’Associazione Athanor Eventi, infatti, da oltre venti anni è attiva nell’organizzazione in Umbria di eventi di spettacolo dal vivo (stagioni teatrali, rassegne, festival, concerti). Già da marzo arriveranno altre novità, mentre per il mese di febbraio è in programma un altro grande appuntamento già annunciato da tempo: il 24 febbraio (ore 21.15), sempre dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, partirà infatti il nuovo tour teatrale italiano di Levante.