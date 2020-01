Quattro week end di divertimento, sul palco del teatro Arca la nuova commedia della Compagnia amatoriale il Carro

“Che trambusto il tredici di agosto!” è la nuova, esilarante commedia che sarà portata in scena, per i prossimi quattro fine settimana, dall’associazione Teatrale Amatoriale il Carro. Il primo appuntamento, al teatro Arca di Ellera di Corciano, è in programma sabato 18 gennaio alle ore 21.15, con replica domenica alle 17.15.

Un argomento tragico – il funerale del povero Ulisse – affrontata dagli attori sul palco in chiave ironica e spensierata perché è il buon umore la chiave di volta della compagnia amatoriale che come ogni anno torna al teatro Arca per portare buon umore al pubblico partecipante.

Lo spettacolo, per la regia di C. Giugliarelli, (autore Di Piramo) sarà nuovamente in scena: sabato e domenica 25 e 26 gennaio; l’1 il 2 e l’8 e il 9 febbraio.

Info e prenotazioni 3315793588

Pag. Fb. Il carro