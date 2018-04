La Vetusta ha fame di lirica, il Sant'Angelo fa sold out con "Cavalleria Rusticana"

La lirica ha un suo pubblico fedele e interessato. Lo dimostrano le nutrite presenze con le quali – al Teatro Sant'Angelo della Cinegatti – gli spettatori seguono gli spettacoli. Dopo “Suor Angelica” e il Gran Concerto di San Valentino, è stata proposta “Cavalleria rusticana”, nella messa in scena del Coro Lirico dell'Umbria. L’iniziativa s’inquadra nel progetto Lirica dal Vivo che riesce a mobilitare tante persone.

È strano che nella patria di Francesco Morlacchi e nel teatro intestato al musicista perugino non si realizzi una stagione lirica che avrebbe di certo utenti numerosi e appassionati. Il piccolo teatro traboccava di suoni, colori ed emozioni, non soltanto per le scene curate da Alessandro Nisio, ma anche per un pubblico attentissimo e pienamente coinvolto da questo intramontabile capolavoro. Il finale è stato coronato da interminabili applausi.

Questa mini stagione al Sant’Angelo è frutto dell’abnegazione con cui una piccola compagine di professionisti e cultori riesce a dar vita a uno spettacolo lirico di questa qualità. Per gli appassionati, Perugia Today è lieto di comunicare che l'esperimento continuerà, grazie a sponsor come Lamberto Losani e altri, con il patrocinio del Comune di Perugia, dell'Università per Stranieri, degli Amici della Lirica, dell'AGIMUS, dell'AVIS e delle associazioni del quartiere.

In attesa di una straordinaria sorpresa prevista per l'inizio di agosto. Oltre al Coro lirico dell’Umbria, erano in scena Paola Stafficci, David Sotgiu, Ferruccio Finetti, Viola Sofia Nisio, Rosalba Petranizzi. Al piano Ettore Chiurulla, direzione e regia di Alessandro Nisio.