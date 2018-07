Spello, una notte con i Dj più famosi d'italia: ingresso gratuito, tutti in piazza fino a tardi

Ancora grandi eventi a Spello: l’appuntamento è per giovedì 2 agosto con i Dj più famosi d’Italia per una giornata all’insegna musica. A partire dalle 20 infatti ingresso gratuito per tutti a piazza Kennedy con star della consolle del calibro di Provenzano Dj; Ricky Le Roy; Dj Ross; Silvano del Gado; Leandro Da Silva e molti altri ancora. Musica e spettacolo di luci con l’Alien Laser Show per un’atmosfera davvero unica e coinvolgente. In consolle anche i residenti dj: Gamma; Mirco Meloni; Nicola Meloni; Michele Tomassini, special guest Umbria, MasterEnjoy; vocalist Raffaele Porzi. Un serata evento che proseguirà sino a notte.