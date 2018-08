Spello, la città d'arte e dei fiori si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti tra arte, mostre, musica, teatro e tanto altro

Arte, mostre, musica, teatro, tipicità, trekking e visite saranno i protagonisti della XXXIX edizione di Incontri per le Strade, la rassegna che dal 2 agosto al 9 settembre 2018 trasformerà piazze, vie e vicoli fioriti di Spello in luoghi d’incontro e di condivisione per cittadini e turisti.

Il ricco cartellone, promosso dal Comune di Spello con il supporto del Gal Valle Umbra Sibillini, è stato presentato questa mattina nella Sala degli Zuccari del Palazzo comunale alla presenza di Moreno Landrini, sindaco di Spello, Irene Falcinelli, assessora comunale alla Cultura e al Turismo, Gianpiero Fusaro, presidente Gal Valle Umbra e Sibillini, Maurizio Falcinelli, vice presidente della Pro Spello, Michela Giuglietti,Responsabile Sistema Museo e Massimo Meschini, Presidente BCC Spello e Bettona.

In scena 24 eventi espressione di diverse forme d’arte: si rinnova la collaborazione con il Festival Federico Cesi – Musica Urbis che nei suoi incontri itineranti nelle principali città umbre ha fissato a Spello ben quattro main concert (8, 17, 28 agosto e 1 settembre) e il concerto di chiusura lirico-sinfonico (2 settembre) dell’Orchestra Internazionale di Roma, e con l’Associazione HISPELLVM che attraverso uno straordinario viaggio con esibizioni gladiatorie, Thermopolium, popinae, cortei e riti, riporterà gli spettatori all’epoca degli antichi romani (dal 22 al 25 agosto).

I Beni Culturali della città verranno valorizzati grazie al contributo di Sistema Museo che oltre al circuito museale cittadino arricchito da marzo dalla Villa dei Mosaici di Spello, curerà l’apertura straordinaria con visita guidata della Torre e Convento dei Cappuccini (5 agosto), del Monastero San Silvestro e della Chiesa della Madonna della Spella (10 agosto), delle Torri di Properzio (19 agosto) e della Cappella di Sant’Anna - Tega (29 agosto). Il cartellone offre inoltre diverse esposizioni: a Largo Mazzoni (Piazzetta detta Tega) sarà possibile ammirare l’istallazione temporanea di Andrea Roggi “L’amore salva il mondo”, mentre nelle sale espositive del Palazzo comunale (2 piano) dal 3 al 19 agosto sarà allestita la personale diGiuseppe Menozzi “Nel segno del Sacro”. Dal 3 agosto al 9 settembre la Chiesa di San Martino ospiterà la collettiva d’arte con opere di Mauro Ottaviani, Andrea Rocchi, Paolo Proietti Bocchini e Mario Ortolani, mentre a Villa Fidelia l’Associazione “La casa degli artisti” di Perugia presenta la mostra collettiva di arte contemporanea “Rinascenze...tra realtà e immaginario” (4 agosto al 2 settembre).

Grande attesa per la premiazione della XIV edizione di “Finestre, balconi e vicoli fioriti” (4 agosto), il concorso promosso dalla Pro Spello che quest’anno ha visto in competizione oltre 80 concorrenti, suddivisi nelle varie categorie, impegnati durante tutta l’estate nell’abbellire con splendide composizioni floreali la città; all’assegnazione degli ambiti premi, seguirà l’esibizione del Coro e dell’Ensemble musicale della Filarmonica Properzio di Spello.

Ricco anche il programma di “INCONTRI….a Settembre”, l’evento nell’evento che inizierà il 1 settembre con l’attesa esibizione della “All Times Orchestra” diretta dal maestro Stefano Zavattoni in “The Swing “Era””; tra gli appuntamenti da segnalare il 2 settembre la premiazione dei Concorsi nazionali di arte fotografica “Le infiorate di Spello” e “I giorni delle Rose” curati del Circolo Cinefoto Amatori Hispellum, e il 7 settembre per gli amanti del tango una serata “emozionale” con letture, esposizioni e esibizioni dedicate alla “cultura del tango – patrimonio immateriale dell’Umanità – Unesco 2009”. Da non perdere, infine, l’8 e 9 settembre, in piazza della Repubblica, la terza edizione di “Spello libri” anteprima di Umbria libri e speciale format di Passaparola, leggi, gusta e pensa…” che accanto alla mostra mercato dell’Editoria Umbria, prevede presentazione di libri, incontro con gli autori e numerose attività ludiche per bambini.