Speciale - Terzo step della prima rassegna di teatro dialettale "Doncalor"

“WWW. Scampamorte.com”: terzo step della prima rassegna di teatro dialettale “Doncalor”. In gara come terzo concorrente, sul palcoscenico del teatro di Colombella, la Compagnia “I Clitunnali”. A riprova del fatto che la commissione selezionatrice (presieduta da Monica Rosati) non si è lasciata prendere la mano da uno sciovinismo peruginistico. Gli amici di Campello hanno messo in scena, con gran verve, una pièce di Italo Conti, adattata e diretta da Graziano Petrini. La location è poco allegra, dato che l’azione si dipana all’interno di un’agenzia di onoranze funebri, denominata “Scampamorte”. Ma proprio da qui nasce la comicità, declinata in una serie di equivoci e di trame, perfino di nomi in tema, come Addolorata e Agonia. I perugini amanti del teatro ricordano la commedia di Franco Bicini “La fu Bertha Grey” che ironizzava sullo stesso argomento.

Lo straniato Felice Agonia, fidanzato della sorella del titolare, è un patito della tecnologia e pensa di modernizzare le modalità operative: una segreteria telefonica in tema, le misure prese con un telemetro (e regolarmente sbagliate), la modernizzazione del servizio. Ma si conferma il brocco qual è. Più tradizionalista il cognato, ironico ed efficiente. Una pletora di personaggi minori (necrofori, tanatologi, truccatori di cadaveri) sono il degno contorno della stravagante agenzia.

In questo contesto s’inquadra la figura di una figlia vanesia che avvelena la madre per “creare l’evento”. Ma la ciambella viene senza buco, la madre mangia la foglia, prende le contromisure, svela il misfatto e “resuscita”, spaventando ingenui e imbroglioni. Una commedia dal sapore popolare, con colpi di scena di facile impatto.La rassegna si chiude sabato prossimo con una Compagnia ternana.