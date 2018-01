Al Teatro Cucinelli nuovo appuntamento con I Solisti di Pavia ed Enrico Dindo

Questa domenica ore 18:00 nuovo appuntamento musicale al Teatro Cucinelli di Solomeo con I Solisti di Pavia, prestigiosa orchestra da camera che si distingue, nel panorama musicale nazionale e internazionale, per l’eccellenza delle sue esecuzioni, nata dalla passione e dall’impegno del violoncellista Enrico Dindo, che sarà presente come solista al concerto del Teatro Cucinelli.

Il programma di domenica presenterà un ricco e variegato itinerario musicale attraverso la produzione per archi. Diversissime e di grande interesse le tre pagine per violoncello solista, con una doverosa dedica a Rossini (del quale nel 2018 ricorre il 150° dalla morte) di cui verrà eseguito il celebre Une Larme per violoncello ed archi, che sarà seguito da il Grand Tango (che Astor Piazzolla compose nel 1982 per il celebre violoncellista Rostropovič) e da un brano contemporaneo, Twin Legends, scritto da Roberto Molinelli nel 2004.

Il programma si concluderà con due splendide pagine del Novecento, per orchestra d’archi: la Romanza in do maggiore per archi op. 42 del compositore finlandese Sibelius e il Divertimento per archi di Bartók, ultimato poco prima dell’esilio del compositore negli Stati Uniti.