Spazio 121, Se 5 anni tra arte e diffusione di cultura vi sembran pochi

Se 5 anni tra arte e diffusione di cultura vi sembran pochi. Aperta da sabato 18 al 25 marzo 2018, presso "Spazio 121" Via A. Fedeli 121 Perugia, la rassegna “Oltre lo sguardo: le attese". Si tratta di un bilancio/progetto di un'esposizione collettiva a cura di Spazio121 per ricordare i primi cinque anni della sua attività. Primo motore dell’iniziativa: Pippo Cosenza, poliedrico personaggio in bilico fra arte, scienza, letteratura.

La modalità prescelta è quella di celebrare quest’attività attraverso le Locandine che ne hanno scandito gli eventi, sia quelli tenuti nella Galleria Spazio121, sia quelli svoltisi altrove. Le Locandine sono la testimonianza grafica, storica, evenemenziale, delle suggestioni che artisti di varia provenienza, età e formazione hanno saputo esprimere attraverso le loro opere.

Nella matura condivisione del progetto di ridefinire il concetto di "bello" nel contemporaneo. In che modo? Naturalmente, attraverso la ricerca di nuovi linguaggi di estetica e la promozione di un'arte capace di interlocuzione. Un’arte che abbia il coraggio e la capacità di approcciare soluzioni non distoniche con modelli di comunicazione adeguati al nostro tempo.

A Spazio121, si festeggiano, dunque, i cinque anni di attività, attraverso una mostra antologica che ripercorre speditamente tutto l'excursus espositivo di questa location.

L'incontro ha costituito anche una valida occasione per attivare (fra artisti, critici, collezionisti, appassionati d'arte) un proficuo dibattito sul “Quanto sia definibile contemporanea l'Arte Contemporanea”. Presenze qualificate di artisti (tra gli altri, Stefano Chiacchella, Mauro Tippolotti, Paolo Ballerani, lo stesso Pippo Cosenza), critici (Andrea Baffoni), storici dell’arte. Coordinamento di Rita Castigli.