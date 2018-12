Natale di solidarietà a Solomeo, diverse le iniziative in programma: tutti i dettagli

A Solomeo si torna a festeggiare il “Natale di Solidarietà” con diverse iniziative in programma.

Anche quest'anno i davanzali del bellissimo borgo umbro ospiteranno i presepi realizzati dagli abitanti. “Adotta un davanzale”, questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla Filarmonica di Solomeo, che dal 22 dicembre al 6 gennaio vedrà impegnati adulti e bambini nella realizzazione e mostra di presepi lungo le vie del borgo, nei luoghi più impensati e suggestivi.



Domenica 23 dicembre 2018 alle ore 18.00 si entra nel vivo del “Natale di solidarietà” presso il Teatro Cucinelli, con il concerto augurale della Filarmonica di Solomeo e del Coro Polifonico Canticum Novum. Il concerto si concluderà con un momento conviviale presso il ristorante Azienda Cucinelli Spa (su prenotazione). Un'occasione per scambiarsi gli auguri e per raccogliere fondi da destinare, quest'anno all'“Associazione Uno in più” di Corciano, che lavora e sostiene famiglie e bambini con la sindrome di down.

“Queste iniziative – dice il Presidente della Filarmonica Stefano Gabrielli – vogliono essere occasione non solo per scambiarsi come ogni anno gli auguri di Natale, ma anche e soprattutto un momento di incontro e solidarietà tra cittadini e associazioni di Solomeo.”

Si prosegue poi il 30 dicembre 2018 alle ore 17,30 presso la Sala dei Notari con “Note per il Nuovo Anno”, concerto della Filarmonica di Solomeo per augurare a tutti buone feste e felice anno nuovo in musica. La filarmonica sarà diretta dal Maestro Andrea Angeloni.