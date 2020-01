Solennità di san Costanzo, tutte le celebrazioni in programma a Perugia

Inizieranno martedì 28 Gennaio le celebrazioni per la solennità di San Constanzo, santo compatrono della città di Perugia.

Martedì 28 Gennaio, da Palazzo dei Priori, alle 17 si terrà la partenza della Luminaria per la basilica di san Costanzo, presieduta da S.Em.za Card. Gualtiero Bassetti. Alle 18 presso la basilica l'offerta del Cero e dei doni da parte del sindaco di Perugia e il concerto del Coro della Polizia Municipale.

dalle 19 alle 24, presso il primo chiostro di San Pietro (Fondazione per l'Istruzione Agraria), si svolgerà una degustazione gratuita dei prodotti del partenariato Benedicta Umbria.

Mercoledì 29 gennaio alle 8, alle 10 e alle 11.30 si svolgeranno presso la Basilica patronale le sante messe, mentre Borgo XX Giugno, dalle 8 alle 20, sarà teatro della Fiera Grande di San Costanzo. Alle ore 11 tagli del nastro e degustazione del torcolo per tutti. Stessa cosa anche alle ore 12 su Corso Vannucci, mentro presso il Centro Camerale Alessi di via Mazzini si terranno il lbaortaorio gratuiti per bambini da 5 a 11 anni "La scienza del Torcolo", a cura del POST.

Infine alle ore 18 in cattedrale si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale, alla presenza di tutte le autorità.