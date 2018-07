Sold out in Sala Podiani per l’iniziativa “La Galleria che disegna”, prima edizione di una speciale Kermesse artistica

Sold out in Sala Podiani per l’iniziativa “La Galleria che disegna” con una folla di curiosi e appassionati d’arte di tutte le età, attirati dall’eccezionalità dell’evento.

Dj set e beveraggi a volontà per una Kermesse che potrebbe diventare una scansione abituale. Avente, peraltro, la funzione di elevare l’appeal e la frequentazione del grande museo d’arte dentro Palazzo dei Priori.

Fra gli artisti (oltre a tanti giovani “graffitari” e fumettisti), notati Stefano Chiacchella, Moreno Chiacchiera, Pippo Cosenza, Claudio Ferracci… ciascuno ha eseguito in diretta la propria opera che resterà in mostra nella splendida location. Il tema proposto era legato a una delle opere della Galleria. Ma poi molti si sono arrangiati a modo loro, realizzando le immagini a proprio gusto e libero argomento.

Molteplicità di stili, di gusti, di tendenze, che documentano l’ampio ventaglio di personalità e modalità di espressione. Fra gli altri, in action Paolo Ballerani che quella sala conosce come le proprie tasche per avervi effettuato decine di installazioni e mostre con la sua Totem. Un’occasione di interscambio e di confronto, fra musica, colloqui, incontri che testimoniano la vivacità artistica e culturale della Vetusta. Oltre alla geniale creatività del direttore Marco Pierini (con la collaborazione di Arianna Bellocchi e Claudio Ferracci), dinamico direttore cui non manca certo la capacità di inventare stimoli per l’attivo coinvolgimento dei cittadini.