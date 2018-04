Perugia, una due giorni per la Siria e il Medio Oriente: la Fontana Maggiore diventa rossa

Pregare per la Siria, oggi più che mai. Il Comitato Nazarat di Perugia indice una due giorni dedicata alla Siria e alla situazione dei cristiani del Medio Oriente.

L’iniziativa “Due giorni per la Siria e il Medio Oriente” prende il via Venerdì 20 aprile, alle 21, in Piazza IV Novembre. L’evento consiste in una preghiera collettiva intorno alla Fontana Maggiore illuminata di rosso. Sabato 21 aprile 2018, ore 17, presso la Sala del Dottorato (Chiostro della Cattedrale), si terrà un incontro sul tema: “Il dramma dei cristiani in Medio Oriente – Testimoni dalla Siria”.

Parteciperanno: Gian Micalessin, Alessandro Monteduro e Ayman Haddad. Moderatore: padre Giuseppe Battistelli. Sarà presente S.E. il Cardinale Gualtiero Bassetti. Occasioni per riflettere proficuamente su situazioni umane e civili di allarmante gravità.