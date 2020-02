Simone Nebbia per la rassegna doppia QuIndie, domenica a Perugia

Proseguono gli appuntamenti con QuIndie, la stagione di cantautorato organizzata da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero, Consultravel e Na Cosetta sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia.

Domenica 23 febbraio protagonista del palco tra musica e parole sarà Simone Nebbia. Classe 1981, il cantautore romano dopo un decennio di musica folk e popolare, nel 2016 incontra il musicista Edoardo Petretti e nasce uno stile ricercato, caldo, su note più intime e cupe, ma anche energiche e ironiche. Con l’album d’esordio – Nebbia, uscito il 17 novembre 2017, l'autore vuole dire il proprio punto di contatto con la Terra.

Si inizia, come di consueto, negli ambienti di Numero Zero alle ore 12.30 con “La domenica zero | Pranzo, musica e parole con Simone Nebbia", pranzo-concerto durante il quale, in diretta streaming, Matteo, Nicola e Edoardo di Stazione Panzana intervisteranno l’artista, coadiuvati da Ilaria Rossini. Si potranno così conoscere il percorso della cantautrice e le canzoni che hanno ispirato il suo repertorio (prenotazione obbligatoria 375 602 4432). Chi parteciperà al pranzo riceverà un braccialetto con cui entrare gratuitamente al concerto della sera al Bad King che prenderà il via alle ore 21.45 (prenotazioni nell’evento Facebook).

I due appuntamenti sono entrambi fruibili o prescindibili l’uno dall’altro.