Sigillo in festa per il Natale: tutte le iniziative per grandi e piccoli

Anche la cittadina di Sigillo in questi giorni si veste delle magiche atmosfere di Natale in un’atmosfera piena di calore, festa e luci. Luci che adornano il grande e maestoso “Cedro del Libano di Linneo” che, con un tronco di 3,50 metri di circonferenza ed oltre 20 metri di estensione, è una delle piante più grandi del territorio e che troneggia nel parco di Villa Anita. Le operazioni di montaggio delle luci sono durate ben due giorni e sono avvenute grazie alla fondamentale collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Lunedi 9 dicembre si rinnova una secolare tradizione sigillana, “il focaraccio”: i giovani passano per le vie del paese, chiedendo legna e fascine. Poi le accatastano, e alle 20,00 si accende il "focaraccio"e per buona parte della notte ci si scalda al fuoco che divampa. Quest’anno anche i bambini delle scuole hanno contribuito portando ognuno un piccolo pezzo di legna a scuola.

Domenica15 e 22 dicembre, dalle 15,30 alle 19 nel Parco di Villa Anita - grazie all’Associazione Fantasy Art - grandi e piccini potranno entrare nella Casa di Babbo Natale. Domenica 15 dicembre alle 18 presso la Chiesa di Sant’Andrea ci sarà il tradizionale concerto di Natale 2019: voci e note “sotto l’albero” con i “The angels gospel choir” organizzato dall’Avis comunale di Sigillo. Dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, presso la Chiesa di Sant’Andrea il gruppo scout organizza la mostra dei mini-presepi: quest’anno anche la possibilità di partecipare al contest fotografico a tema “il significato del Natale”.