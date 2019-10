"Siamo noi", in scena a Foligno la storia di 13 donne che lottano contro il tumore al seno

Il Punto Rosa, onlus impegnata sin dal 2009 nella zona di Assisi (e non solo) a sostegno di donne operate di tumore al seno e dei loro familiari, al cadere del decimo anno di attività (2009-2019), ha attuato un laboratorio di teatro che ha visto protagonista un gruppo di donne dell'associazione. Queste, dopo aver frequentato un corso propedeutico guidate dal regista Lorenzo Dionigi dell'INNUENDO Academy di Foligno, si esibiranno sul palco dell'Auditorium San Domenico di Foligno per interpretare "Siamo Noi", sabato 12 ottobre alle ore 21.00.

Lo spettacolo teatrale coinvolge tredici donne del Punto Rosa (in veste di attrici per la prima volta) operate di tumore al seno, che hanno affrontato insieme la loro esperienza nella malattia. A Foligno, condivideranno con il pubblico la loro intimità nella messinscena frutto di un anno di lezioni teatrali propedeutiche. "Siamo Noi" proporrà agli spettatori varie figure femminili, specchio della nostra società, che si incontrano come in un salone del libro, intente a raccontare se stesse e le rispettive esperienze l’una all’altra, fino all’incontro con la malattia. Da questa, alla fine, usciranno con una vera e propria "danza alla vita".

L'associazione Punto Rosa mette a disposizione figure specialistiche di riferimento per percorsi psicologici, nutrizionisti, fisioterapista per massaggio linfodrenante. Tra i vari progetti troviamo un laboratorio di pittura diretto da Stefania Carloni; due incontri settimanali per " camminare insieme"; un laboratorio di teatro guidato da Lorenzo Dionigi; una raccolta fondi che andrà a sostenere la presa in carico delle cure di due bambini in condizione di gravi disabilità.